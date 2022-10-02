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Dünya Zelenskiy son gelişmeyi duyurdu: Rus güçlerinden temizlendi
Dünya

Zelenskiy son gelişmeyi duyurdu: Rus güçlerinden temizlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde yer alan "Liman" kentinin işgalci Rus güçlerinden temizlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:25:00 -
Zelenskiy son gelişmeyi duyurdu: Rus güçlerinden temizlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi" açıklamasını yapmıştı.

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