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Aktüel Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti
Aktüel

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:38:07 -
Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kırım üzerinden ülkesine saldırması durumunda, erkek ve kadın tüm Ukraynalıların savaşacağını bildirdi.

Zelenskiy, Focus medya kuruluşuna verdiği röportajda, Rusya'nın Kırım'dan ülkesine saldırması durumunda çok kötü bir durumun ortaya çıkacağını belirtti.

Bu ihtimale karşı olduğunu ve bunu hayal dahi etmek istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Umalım ki bu mümkün olmasın. Yoksa çok büyük bir savaş olur. Biz hiçbir yere ayrılmayacağız, hepimiz savaşacağız. Erkekler ve kadınlar hepimiz seferber olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşmesi için bir neden olmadığını belirterek, "Eğer Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı ertelenmeye devam ederse, onunla mutlaka görüşeceğim. Ukrayna Devlet Başkanı olarak onunla tüm karmaşık sorunları çözmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Kişisel olarak Donbas krizinin çözümüne ilişkin olan Minsk anlaşmasından çıkılması gerektiğini belirten Zelenskiy, ancak durumun bu kadar basit olmadığını, anlaşmadan çıkılması halinde Avrupa'nın, Rusya'ya uyguladığı yaptırmaları kaldırabileceğini vurguladı.


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