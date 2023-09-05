Zelenskiy, Rüstem Umerov’u Savunma Bakanlığına atadı! ABD Ukrayna’da FETÖ’yü sahaya sürdü!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Umevov, 1998 yılında FETÖ’nün Kırım’da bulunan uluslararası lisesinden mezun oldu. Ulusal Yönetim Akademisi’nde eğitim gördü. Parlak bir öğrenci olarak dikkat çeken Umerov, öğreniminin son yılında FETÖ’nün önayak olmasıyla, ABD Pensilvanya’da öğrenci değişim programına katılarak staj yaptı. Rüstem Umerov, 1999’dan 2004’e kadar yine FETÖ okullarında danışmanlık ve öğretmenlik işlerinde çalıştı.

İletişimini koparmadı

2011 yılında “avdet.org” adlı yayın organına verdiği röportajda okuduğu FETÖ okulundan övgüyle bahseden Umerov, şunları dile getiriyor: “Okulum, her şeyden önce bana çok uluslu bir takımda yaşamayı, kolektif sorumluluğu ve iletişim becerilerini öğretti. Okul benim için bağımsız bir hayata atılan ilk adımdı. Sınıf arkadaşlarımla hâlâ iletişim halindeyim ve şu anda birçoğuyla ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. Birkaç yıldır yeni ailemizin bir parçası olan öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi sevgiyle anıyoruz.” Savunma Bakanlığına Umerov’un atanması, ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşında sahaya FETÖ’yü de sürdüğünün göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Baş döndürücü yükseliş

FETÖ’nün uluslararası lisesinden mezun olup Pensilvanya’da da stajını yapan Rüstem Umerov, üniversitenin ardından atıldığı iş hayatında ve siyasette baş döndürücü bir hızla yükseldi. Umerov’un özgeçmişine bakıldığında şu önemli dönemeçler dikkat çekiyor:

1982 yılında Özbekistan’ın Krasnogvardeysk şehrinde doğdu. 1991 yılında aile Kırım’a döndü. 1998 yılında; Kırım’daki uluslararası liseden mezun oldu. Ulusal Yönetim Akademisi’nde eğitim gördü. Okulun son yılında Pensilvanya’ya giderek staj yaptı. 1999’dan 2004’e kadar danışmanlık ve öğretmenlik işlerinde çalıştı. 2004-2010 yılları arasında aile ve kurumsal şirketlerde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 2010’dan sonra “Kırım Kalkınma Fonu” Yardım Kuruluşu’nun kurucu ortağı ve başkanlığı görevini yürüttü. 2011 yılı sonrasında uluslararası bir yatırım şirketinin başkanlığını sürdürdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meslek hayatına 2000’li yılların başında, daha sonra Türkcell tarafından satın alınan Ukrayna mobil telefon operatörü Lifecell’de başlayan Umerov, 2010 yılında ICG Investments’a geçerek Genel Müdür olarak çalıştı. 2011 yılında da iCapital’de aynı pozisyona geçen Umerov, 2013 yılında yatırım şirketi ASTEM’in ve ASTEM Vakfı’nın kurucu ortağı oldu. Vakıf, Stanford Üniversitesi’ndeki Ukrayna Yeni Liderler Programını finanse etti. ASTEM iletişim, bilgi teknolojisi ve altyapı yatırımlarını yönetiyor.

2019’dan bu yana Holos (Ses) Partisinden Ukrayna Halk Milletvekili olarak görev yapan Umerov, Ukrayna Parlamentosu tarafından Eylül 2022’de Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı olarak atandı.

Ukrayna’nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Danışma Konseyi Komiseri olan Umerov, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’nın Rusya ile müzakere ekibinde yer alıyor. 2021’de Üçüncü Derece Ukrayna Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Umerov, 5 dil konuşuyor.