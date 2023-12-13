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Dünya Zelenskiy Macaristan'dan AB üyeliği dileniyor
Dünya

Zelenskiy Macaristan'dan AB üyeliği dileniyor

Yeniakit Publisher
2023-12-13 22:50:00 -
Zelenskiy Macaristan'dan AB üyeliği dileniyor

Gazze'de işgal edilmiş topraklarını savunan Hamas'ı terörist ilan edip İsrail'e desteğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Macaristan'dan AB üyeliği dilendi.

Norveç’in başkenti Oslo’da İskandinav Zirvesi’ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Macaristan’ın Ukrayna’nın AB'ye üyeliğine yönelik müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini yönelik açıklamalarına değindi. Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna’nın AB üyeliğini engellemek için hiçbir nedeni olmadığını ifade ederek, "Ben çok açık konuştum. Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemek için hiçbir nedeni yok. Ondan bana bir neden söylemesini istedim. Hala bir cevap bekliyorum" dedi.
Zelenskiy, Arjantin'de yaptıkları kısa görüşmede Orban’a, "Bence ülkelerimiz arasında çok yapıcı bir toplantı düzenlemeliyiz. Konuşmalıyız, görüşmeliyiz ve sorunları çözmeliyiz. Ama ben gerçekten önemli bir sorun görmüyorum" dediğini aktardı.

“AB, korkunç bir hata yapmak üzere”

Ukrayna’nın hedefinin AB’ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık olması gerektiğini vurgulayan Orban, Ukrayna’nın birliğe üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi’nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan’ın Ukrayna’nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirtmişti. Orban, “AB, korkunç bir hata yapmak üzere. Birliğin 26 üyesi birden böyle bir hata yapacak olsa dahi bizim bu hatayı engellememiz gerekiyor” demişti.

Ukrayna’ya “stratejik ortaklık” teklif edilmesi gerektiğini savunan Orban, “Eğer Ukrayna’ya destek olmak istiyorsak, gelin jeostratejik bir sinyal gönderelim. Ama bu üyelik olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Türkleri katleden terör örgütünü övmüştü!

Geçtiğimiz yıl, Yunanistan Parlamentosu'nda konuşan Zelenskiy, Türkleri katleden ve 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirmek için kurulan 'Filiki Eterya' terör örgütünü övmüştü. Ukrayna lideri "Yunanistan’da yeni bir Dostluk Cemiyeti’nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna’yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum" ifadeleriyle Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.

Öte yandan Zelenskiy, Filistin'in toprak bütünlüğünü savunan Hamas'a karşı, sivilleri katleden İsrail'i destekliyor.
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