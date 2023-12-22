Zelenskıy bu defa altını çizdi: Teslim olmaya niyetimiz yok, sadece silaha ihtiyacımız var! Olay açıklama geldi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy, bugün Ukrayna Diplomatlar Günü kapsamında yapılan toplantıda açıklama yaptı. Zelenskıy, Ukrayna'nın gelecek yıl için dış politika hedeflerini belirtti. Savaşı mutlaka kazanacaklarının altını çizdi.

Bugün Ukrayna'da 22 Aralık Diplomatlar Günü çerçevesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy'ın, Ukrayna hükumet yetkilileri ve diplomatların katılımıyla toplantı düzenlendi. Ukrayna lideri, bugün yapılan toplantıda ülkenin gelecek dönemdeki dış politika hamlelerini değerlendirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, ülke olarak önceliklerinin savunma desteğini güçlendirmek olduğunu kaydetti. Zelenskıy, uluslararası kamuoyunda savaşa dair söylemler hakkında net konuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Teslim olmaya niyetimiz olmadığı için daha fazla silaha ihtiyacımız var. İnanıyoruz, Ukrayna kazanacak" değerlendirmesini yaptı. Zelenskıy ayrıca, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında tam entegrasyonun başlatılmasının önemine vurgu yaptı.

ZELENSKIY, UKRAYNA'YA SAVUNMA DESTEĞİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Ukrayna'ya savunma desteği için kurulan uluslararası koalisyonların daha da genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Zelenskıy, bu konuda Ukraynalı diplomatlara büyük iş düştüğünü kaydetti. Zelenskıy, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da genişletilmesi gerektiğini söyledi. Zelenskıy, "Saldırgan devlete ait varlıkların, işgalci güce karşı bir koruma aracı olması adil bir yöntemdir. Sizin göreviniz dünyanın bu tür çabaları destekleme istekliliğini güvence altına almaktır" dedi.

Zelenskıy, Ukrayna'nın askeri yeteneklerini ve dayanıklılığını artıran dış desteğe vurgu yaparak, "Ukrayna'nın silah, mühimmat, teçhizat, Ukrayna'daki hava savunma üretimini artırmasını sağlamalıyız" dedi. Zelenskıy, bu noktada Ukrayna'nın yerli ve milli silahlara sahip olması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Ukrayna diplomatlarının, Ukrayna Barış Formülü çalışmalarına da azami dikkat göstermesi gerektiğini söyledi.

UKRAYNA BARIŞ FORMÜLÜ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, 15 Kasım 2022’de katıldığı G20 Zirvesi'nde 10 maddeden oluşan Ukrayna Barış Formülü'nü sunmuştu. Cumhurbaşkanı Zelenskıy, G20 Zirvesi'nde önerdiği barış formülünde; radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit etmesi konusunda belge imzalanması gibi başlıklardan söz etmişti.