Zelenskiy bir Türk'ü Savunma Bakanı olarak atadı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı. Ukrayna Varlık Fonu Başkanı olan Umerov, Ukrayna parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu başkanıydı. Tahıl koridoru anlaşmasının müzakerelerinde de görev almıştı.
Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı Kırım Türkü Rüstem Umerov oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Reznikov'un görevden alınacağı ve yerine Ukrayna Varlık Fonu Başkanı olan Kırım Tatar Türk'ü Rüstem Umerov'un yeni Savunma Bakanı olacağını bildirdi.
2. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Savunma Bakanı Oleksii Reznikov görevden alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bakan Oleksii Reznikov'un yerine Rustem Umerov'un atandığını açıkladı.
Ukrayna Varlık Fonu Başkanı olan Umerov, Ukrayna parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu başkanıydı. Tahıl koridoru anlaşmasının müzakerelerinde de görev almıştı.
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Atamanın önümüzdeki günlerce Ukrayna Parlamentosu'nda oylanması bekleniyor. Görev değişimi, Ukrayna'nın 2014'te ilhak edilen Kırım'a yönelik saldırıları artırdığı dönemde geldi.
Görevden alınan Reznikov, savaşın patlak vermesiyle milyarlarca dolarlık yabancı askeri yardımın ülkeye ulaşmasına çalışmıştı. Zaman zaman yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelen Ukrayna ordusunda bakan değişikliği bir süredir bekleniyordu.
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