Zelenskiy ABD yolcusu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.
Associated Press'in çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zelenskiy 21 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Zelenskiy'nin ABD ziyaretine dair resmi bir açıklama henüz açıklama yapılmadı. Ukraynalı liderin Biden ile Rusya'nın Ukrayna işgalini ve ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını görüşmesi bekleniyor.
Biden'ın Rus işgaline karşı 24 milyar dolar değerinde yeni askeri ve insani yardımın Ukrayna'ya sağlanması talebinde bulunduğu biliniyordu.
ABD Kongresi ise Ukrayna'ya ek mali yardımlar sağlanması konusunda hemfikir değil. Kongre içerisinde yardımlar konusunda ihtilaflar yaşandığı biliniyor.
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Kaynak: Mepa News