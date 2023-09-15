  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy ABD yolcusu
Dünya

Zelenskiy ABD yolcusu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 12:48:00 -
Zelenskiy ABD yolcusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

Associated Press'in çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zelenskiy 21 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Zelenskiy'nin ABD ziyaretine dair resmi bir açıklama henüz açıklama yapılmadı. Ukraynalı liderin Biden ile Rusya'nın Ukrayna işgalini ve ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını görüşmesi bekleniyor.

Biden'ın Rus işgaline karşı 24 milyar dolar değerinde yeni askeri ve insani yardımın Ukrayna'ya sağlanması talebinde bulunduğu biliniyordu.

ABD Kongresi ise Ukrayna'ya ek mali yardımlar sağlanması konusunda hemfikir değil. Kongre içerisinde yardımlar konusunda ihtilaflar yaşandığı biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Mepa News

Danimarka'dan Ukrayna'ya askeri yardım
Danimarka'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Dünya

Danimarka'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Nicolo Zaniolo'dan İtalya-Ukrayna maçı sonrası büyük isyan!
Nicolo Zaniolo'dan İtalya-Ukrayna maçı sonrası büyük isyan!

Spor

Nicolo Zaniolo'dan İtalya-Ukrayna maçı sonrası büyük isyan!

Ukrayna, Donetsk'te bir köyü Rusya'dan geri aldığını duyurdu! Dünya şokta
Ukrayna, Donetsk'te bir köyü Rusya'dan geri aldığını duyurdu! Dünya şokta

Dünya

Ukrayna, Donetsk'te bir köyü Rusya'dan geri aldığını duyurdu! Dünya şokta

Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır
Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır

Dünya

Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23