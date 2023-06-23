Zelenski'den: Ülkenin "Rusya radyasyon sızıntısına neden olmayı planlıyor" iddiası! O duyuruyu ilan etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Moskova güçlerinin zaten Rusya'nın kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Santrali'ne bir terör saldırısı yapmayı planladığını ifade etti.

Perşembe günü sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada Zelenski, Ukrayna istihbaratının edindiği bilgilere göre Rusya'nın radyoaktif sızıntıya neden olmak için plan yaptığını iddia etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde bir kaza yaşanması ihtimali, 24 Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinden bu yana dünyanın en endişe ettiği başlıklardan biri oldu.

Kremlin, Rusya'nın bir radyasyon sızıntısına sebep olmayı planladığı iddialarını yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu başka bir yalan. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla temaslar oldu ve çok olumlu bir değerlendirmeler yaptılar" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO