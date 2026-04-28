Zeki Murat Göle ile ilk antrenman! Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor
Süper Lig devi Fenerbahçe, RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tedesco'nun ayrılığı sonrası takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı.
Zeki Murat Göle yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından ise pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.