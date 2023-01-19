Zeki Kayahan Coşkun hakkındaki iddiaya cevap verdi! 'H.K.G.'nin davasına müdahil olmak istiyorum'

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Zeki Kayahan Coşkun, babası Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Kadir İstekli'nin hapsedilmesine sebep olan H.K.G.'nin mahkemede verdiği ifadedeki iddialarına cevap verdi.

H.K.G., SEGBİS aracılığıyla dün verdiği ifadesinde ünlü radyocu Zeki Kayahan Coşkun hakkında bazı iddialarda bulundu.

Mahkemede H.K.G.'ye, annesi Hatice Gümüşel'in, "Kızımın, Zeki Kayahan Coşkun adlı radyocuya uygunsuz resimler attığını ve konuşmalarının olduğunu gördüm." ifadesi soruldu.

H.K.G., annesinin ifadesine dün katıldığı mahkemede şöyle cevap verdi:

Zeki isimli kişi ile görüştüm. Bu süreç uzun sürdü. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim. Bu 'canım' kelimesinin ne anlamda kullanıldığını bana sordunuz. Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı.

Bu kişi Show Radyo isimli kanalda yayın yapıyordu. Matrax isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum. Zekirdek isimli kişinin görüştüğüm kişi olup olmadığını sordunuz. Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana "Ben seni korurum, ben seni onlardan korururm, altınların var mı?" dedi. Bana "altınlarını al kaç" dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı.

Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum. Zeki ile sadece mesajlaştım, fotoğraf yollamadım.

Anne Fatma Gümüşel ise, H.K.G.'nin ifadesinin ardından şunları söyledi:

Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona (Zeki Kayahn Coşkun) gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da "Sevgilim, doğum günün kutlu olsun" yazmış. En son mesajında da "Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık" yazmıştı.

H.K.G.'nin ifadesinde söylediklerini Kafa Radyo canlı yayınında yalanlayan Zeki Kayahan Coşkun, kendisi ile ilgili iddiayı ilk defa duyduğunu öne sürerek, "O zaman mahkeme beni neden çağırmadı?" diye sorduktan sonra, avukatları aracılığı ile H.K.G.'nin davasına müdahil olmak için başvuru yaptığını söyledi.