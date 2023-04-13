Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edilince tekbir sesleri yükseldi!
Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılışa katılan Hüda Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kürsüye tekbirler eşliğinde çıktı.
Muhalefetin terörle ilişkilendirecek kadar ileri giderek hedef aldığı Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya programında eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından kürsüye Başkan Yapıcıoğlu da çıktı.
Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edildiğinde tekbir sesleri yükseldi.
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