Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan 'zina suç sayılmalı' çağrısı! 'Televizyon dizileri de yasaklanmalı'
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, zinanın yeniden suç kapsamına alınması gerektiğini söyledi.
Aile yapımızın korunması gerektiği mesajını veren Yapıcıoğlu, "Zina yeniden suç sayılmalı" dedi.
Yapıcıoğlu, toplum ahlakını bozan televizyon dizilerinin de yasaklanması gerektiğini ifade etti.
Yetkililere seslenen Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerine RTÜK'ün devreye girmesi gerektiğini de ekledi.
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