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Siyaset Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan 'zina suç sayılmalı' çağrısı! 'Televizyon dizileri de yasaklanmalı'
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan 'zina suç sayılmalı' çağrısı! 'Televizyon dizileri de yasaklanmalı'

Yeniakit Publisher
2023-08-16 21:36:00 - 2023-08-16 21:40:22

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, zinanın yeniden suç kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Aile yapımızın korunması gerektiği mesajını veren Yapıcıoğlu, "Zina yeniden suç sayılmalı" dedi.

Yapıcıoğlu, toplum ahlakını bozan televizyon dizilerinin de yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Yetkililere seslenen Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerine RTÜK'ün devreye girmesi gerektiğini de ekledi.

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