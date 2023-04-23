Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!
Muhalefet tarafından terörle ilişkilendirilerek hedefe konulan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi bir cevap geldi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gazeteci Özlem Doğan ile bir söyleşi gerçekleştirdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin iş birlikçileri tarafından hedefe konulan Yapıcıoğlu, teröre karşı net mesaj verdi.
Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Kandil’e, Pensilvanya’ya ve onların buradaki iş birlikçilerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı son derece memnunuz. Onların kâbusu olmaya devam edeceğiz.
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