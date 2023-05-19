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Siyaset Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi 'terör' cevabı! O zaman niye alkışlamıştın?
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi 'terör' cevabı! O zaman niye alkışlamıştın?

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:50:00 -
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi 'terör' cevabı! O zaman niye alkışlamıştın?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisini terör örgütü ile ilişkilendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi bir cevap verdi.

Yapıcıoğlu, kendilerini terörle itham eden Kılıçdaroğlu'na Maral Akşener ile görüşmesini hatırlattı.

“Kemal efendi, madem ben teröristtim niye beni alkışladın?" diye soran Yapıcıoğlu, "Meral Hanım, bizi ağırlamaktan şerefyab olduğunuzda terörist değildik de Erdoğan’ı desteklediğimizde mi terörist olduk?” ifadeleri ile devam etti.

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