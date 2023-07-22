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Gündem Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi
Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

Yeniakit Publisher
2023-07-22 22:33:00 - 2023-07-22 22:36:21
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da parti binasına yönelik kanlı saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajına, "İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Hepimiz Allah’a aidiz ve muhakkak ki dönüşümüz de O'nadır." ayet-i kerimesiyle başlayan Yapıcıoğlu, Sacid Pişkin'in namazını kılarken vurulduğunu söyledi.

"İlahî huzura/namaza durmuşken saldırıya uğrayan Adana İl Sekreterimiz Sacid Pişgin kardeşimiz şehid oldu, İl Başkanımız Salih Demir kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Şehidimize rahmet olsun." diyen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Katil veya katillerine ve bu menfur saldırının arkasındaki güçlere; partimizi, kardeşlerimizi hedef gösterenlere lanet olsun. Salih başkanımıza acil şifalar diliyorum. Olayın takipçisiyiz, bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz.


Sacit Bişgin
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