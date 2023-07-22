Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

Mesajına, "İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Hepimiz Allah’a aidiz ve muhakkak ki dönüşümüz de O'nadır." ayet-i kerimesiyle başlayan Yapıcıoğlu, Sacid Pişkin'in namazını kılarken vurulduğunu söyledi.

"İlahî huzura/namaza durmuşken saldırıya uğrayan Adana İl Sekreterimiz Sacid Pişgin kardeşimiz şehid oldu, İl Başkanımız Salih Demir kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Şehidimize rahmet olsun." diyen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Katil veya katillerine ve bu menfur saldırının arkasındaki güçlere; partimizi, kardeşlerimizi hedef gösterenlere lanet olsun. Salih başkanımıza acil şifalar diliyorum. Olayın takipçisiyiz, bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz.





Sacit Bişgin

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