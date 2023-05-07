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Siyaset Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Büyük İstanbul Mitingi açıklaması! 'Bugün anlayacaklar'
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Büyük İstanbul Mitingi açıklaması! 'Bugün anlayacaklar'

Yeniakit Publisher
2023-05-07 14:21:00 - 2023-05-07 14:43:23
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Büyük İstanbul Mitingi açıklaması! 'Bugün anlayacaklar'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi'ne ilişkin açıklamada bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "15 Temmuz'da darbeyle yapamadıklarını, medya gücüyle ve sosyal medya manipülasyonlarıyla da yapamayacaklarını bugün anlayacaklar inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbullulara seslenecek. AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne Cumhur İttifakı üyesi partilerin genel başkanları da katılacak.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbulluları mitinge katılmaya davet etti.

'Bugün anlayacaklar'

"Seçime bir hafta kaldı. Büyük İstanbul Mitingi'ne saatler var. 15 Temmuz gecesi tarihe geçen mekânda, tarihi bir miting olsun." diyen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Bu aziz millet 15 Temmuz'da canı pahasına desteğini esirgemedi. 14 Mayıs’ta da küresel emperyalistlerin hevesini kursaklarında bırakacak. O gün darbeyle yapamadıklarını, medya gücüyle ve sosyal medya manipülasyonlarıyla da yapamayacaklarını bugün anlayacaklar inşaallah. Haydi dostlar! Haydi İstanbul. Hep birlikte miting meydanına.


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