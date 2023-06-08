Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan bomba anket sonucu! ‘CHP’ye teşekkür ederiz’

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programında Hüda Par Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği davetine teşekkür ederek Gazetecilerle bulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapıcıoğlu gündemde yer alan tartışmalı konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

DEPREMLER İÇİMİZ YAKTI

Seçim sattı mahaline girdiğimiz günlerde yaşadığımız depremler içimizi yaktı. 2 ay boyunca deprem bölgesinde yaraların sarılması için bölgedeydik. Tabiri caiz ise siyaseti unuttuk, yoğun bir tempo ile koşuşturduk.

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2.TUR’DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN ÇALIŞTIK

“Seçimler 2. tura kaldıktan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğimizi açıklamıştık. Sahadaydık çalışmalarımızı bu yönde yaptık”

YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA ŞART

“Meclis Başkanlığı’na Seçilen Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da vurguladığı gibi yeni dönemde bizim de gündemimizde memleketimize sivil bir anayasa hediye etmek var. Bizimle ilgili çok tartışmalar oldu. Söylediklerimiz yanlış aksettirildi. Bizim düşüncemiz şu anki anayasa darbe anayasası, cunta anayasası, bu bir askeri darbe anayasası. Herkesin mutlaka kendine göre kırmızı çizgileri var. Herkesin kırmızı çizgisi cebinde dursun. Ön şartsız toplumun tüm kesimleri bir araya gelsin ortak noktada buluşalım. Hiçbir gurubun, hiçbir kesimin yüzde yüz dediği olacak diye bir şey yok. Bir masa etrafında toplanalım birlikte ortak karar alalım.”

“Bizim tavrımız şudur; doğru kimden gelirse gelsin sahip çıkarız. Yanlışa da yanlış deriz. Biz kendi çıkarlarımızı memleketin, milletin çıkarlarının önünde görmeyiz. “

“TBMM’de yemin ile ilgili de çok spekülasyonlar oldu. Biz yemin töreninde şov yapacak değiliz."

ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİ

“Herkes kendi önerisini getirsin ama kimse dayatmasın diyoruz. “Hüda Par ilk dört maddeyi değiştirecek” diyorlar. Bizim Parti programında böyle bir şey yok. Biz hiçbir maddeyi değiştirelim demiyoruz. Ama şu madde değiştirilemez demenin de doğru olmadığını söylüyoruz."

BAYRAK DÜŞMANLIĞI YAPMIYORUZ

“Bize Bayrak düşmanı diyorlar. Biz bayrağa niye düşman olalım ki. 85 milyonun bayrağı, hepimizin bayrağı.”

KADIN HAKLARI

“En son Hüda Par meclise girdi katlarda, meclis koridorlarında kadın çalışan istemiyorlar diye yalan haberler çıktı. Kadınlarla ilgili bizim parti programımızda yer alan ifadeler nettir bende parti programını yazanlardan biriyim. Onların asıl derdi, asıl söylemek istedikleri, İslam kadına düşmandır, İslam kadına okuma hakkı tanımaz diyerek içlerindeki kini dışa vuruyorlar. Tüm iddiaları reddediyoruz. Ne İslam ne Hüda Par kadına düşman değildir.”

CHP’YE TEŞEKKÜR EDERİZ

"Hüda Par bilinirliliği tanınırlığı geçen sene yaptırdığımız anketlerde yüzde 25’lerde çıkıyordu. Şimdi ise yüzde 90’larda çıkıyor. Bunu da önemli oranda CHP’ye borçluyuz. Eleştiri ve iftiraları ile böyle bir katkıları oldu. Böylelikle insanlar bizi araştırdı, tanıdı, sevmeye başladı."