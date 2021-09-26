Zekeriya Yapıcıoğlu Van'da! HÜDA PAR: Kapıköy Sınır Kapısı açılsın

Van’da gazetecilerle buluşun Yapıcıoğlu, iki günlük ziyaretinde sivil toplum örgütü, oda temsilcileri esnaf ve kanaat önderleriyle buluşarak kentin sorunlarını dinlediklerini söyledi. Kapıköy Sınır Kapısı’nın uzun zaman geçişlere kapalı kalmasının kentteki ekonomiyi olumsuz etkilediğini aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: “Sınır kapısının hem yaya hem de ticarete açılması Van’ın ekonomisini rahatlatacak. Kentin yüzde 60’ından fazlası hizmet sektörü. Bu hizmet sektörü de sınır kapısının kaplı olmasından olumsuz etkileniyor.” Programa, İl Başkanı Rasim Saygın da katıldı.