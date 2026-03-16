TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi için paylaştığı mesajında Türk milletine ve İslam alemine hayır, bereket ve esenlikler diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"
"Kur'an-ı Kerim'i kalbinde taşıyan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizin milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar, bereketler ve esenlikler getirmesini diliyorum.
Bu mübarek gecenin, kardeşliğimizin güçlenmesine, mazlumların huzura kavuşmasına, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
Kadir Gecemiz mübarek olsun."
