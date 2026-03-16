Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinin 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybettiği bildirildi.

Alman Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, geçen yıl Katolik Kilisesi üyeliğinden ayrılanların sayısının 307 bin 117 olduğu belirtildi.

Katolik Kilisesi açıklamasında, 2025'te kilise üyelerinden 203 bin 496'sının hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylelikle Katolik Kilisesi geçen yıl toplam 510 bin 613 üye kaybetti.

Açıklamada, Almanya'da Katolik Kilisesi'nin 2025 sonu itibariyle toplam üye sayısının 19 milyon 219 bin 601 olduğu ifade edildi.

Protestan Kilisesi'nden yapılan açıklamada da üye sayısında bir yıl öncesine göre yüzde 3,2 oranında düşüş olduğuna dikkati çekildi.

Geçen yıl yaklaşık 350 bin kişinin Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrıldığı, yaklaşık 330 bin üyenin de hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 31 Aralık 2025 itibariyle kilisenin üye sayısının 17,4 milyon olduğu ifade edildi.

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Heiner Wilmer kilise üyeliğinden ayrılanların sayısının yüksek olmasından üzüntü duyduğunu belirterek, bunun çeşitli nedenleri bulunduğunu kaydetti.