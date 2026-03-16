Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı bu Ramazan da binlerce aileye yardım ulaştırdı

Binlerce aileye yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen bağışçılarımıza başta olmak üzere, yardımların hak sahiplerine ulaştırılmasında emek sarf eden ve bu uğurda her türlü fedakârlığı kendine şiar edinerek, gecesini gündüzüne katıp yardımların sevk, idare ve dağıtımı konusunda emeği geçen kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz ve çok değerli çalışma arkadaşlarıma da sonsuz şükranlarımı sunar, teşekkürü borç bilirim. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak Hz Ali Efendimizin dediği gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturuyla çıktığımız bu yolda 25 yıldır, amacımız gönüllere dokunmak, hedefimiz, pirimiz önderimiz Hacı Bektaş Veli hazretlerinin dediği gibi, ‘millet olarak iri olmak, diri olmak ve birlik olmaktır” dedi.

İRAN’DA BİZİM İÇİN DURUM ÇOK DAHA NAZİK VE ÖNEMLİDİR

Konuya ilişkin açıklamasında ABD/İsrail şer ittifakının İran’a yönelik saldırılarına da değinen Özdemir Özdemir şunları söyledi: “Her zaman söyledik; Ülkemiz dünya coğrafyasının en hassas, en kırılgan ve her anlamda en kıymetli bölgesidir, etrafı ateş çemberi, bizzat coğrafyanın kendisi barut fıçısı gibidir. Nihayet o ateş alev aldı ve alan alev sonucu o barut fıçısı patladı. Amerika destekli siyonist İsrail'in komşumuz İran’a saldırması ile, din kardeşliği bir tarafa, bin yıllardır komşu olmanın da ötesinde, 40 milyon Türk soydaşımızın yaşadığı bir ülkedir İran ayni zamanda.

O nedenle bizim için durum çok daha nazik ve önemlidir. Bölge yangın yerine dönmüşken millet olarak iri, diri ve birlik olmalı, şu ana kadar soğukkanlı bir şekilde tarafları sakinleştirmeye ve masum insanların pisipisine ölmesinin önüne geçmeye çalışan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine destek olmalıyız. Önümüzde kılıçtan keskin, kıldan ince bir yol vardır, bu yolda tökezlemek ölüm demektir, yıkım demektir, gözyaşı keder demektir ülkemiz için. O nedenle içte başta din adamı kisvesine bürünmüş bazı şarlatan ve zevatın ayrıştırıcı diline ve tahriklerine, dışta sözde dost görünen siyonist ajanların vaatlerine kanmamalı, onlara inat Şeyh Edebali'nin de dediği gibi bizleri idare eden değerli büyüklerimizin itidalli ve vakur duruşuna destek olmalıyız. Ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? ‘Gerekmedikçe savaş cinayettir’ O cinayeti her şeyden habersiz okuluna giden 160 kız öğrencinin İsrail füzelerinin düştüğü ilkokulun bahçesinde gördük.

160 masum çocuk ve 160 gülen yüz... Şimdi yoklar. Temennimiz, yüce Rabbimizin böyle bir acıyı bize yaşatmaması yönünde ancak tüm dünya bilmelidir ki gereksiz ve haksız çıkarılan savaşı cinayet saydığımız gibi, ülkemize yapılacak en ufak bir saldırıyı da mazur karşılamamız mümkün değildir. Hal böyle iken Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak tekrar ederiz ki, başta hala sükûnetini koruyup tarafların ateş kesmeleri için çaba sarf eden ve şu ana kadar aldığı kararlarla ülkemizi kaynayan kazandan uzak tutan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin alacağı her türlü kararın arkasında ve yanında saf tutacağız. Bu vesile ile İslam âlemi için ‘bin aydan daha hayırlı’ olarak müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mukaddes Kadir Gecesi tüm Türk-İslam âlemine mübarek olsun”