  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam Trafikte şov yapan sürücülere ceza! Sosyal medya videosu pahalıya patladı
Trafikte şov yapan sürücülere ceza! Sosyal medya videosu pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kütahya’da seyir halindeyken araçlarını yan yana getirip cep telefonuyla video çeken 2 sürücüye toplam 9 bin TL idari para cezası kesildi.

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda trafikte tehlikeli görüntüler ortaya çıktı. Olay, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Sanal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki sürücü, seyir halindeyken araçlarını yan yana getirerek ilerledi. Her iki şeridi de kapatan araçlar nedeniyle trafikteki diğer sürücüler ilerlemekte zorlanırken, o anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan araçların plakaları tespit edildi.

 

Ekipler araştırma yaptı

Ekipler tarafından yapılan incelemede, 16 BMR 509 plakalı araca en soldaki şeridi sürekli işgal etmek, geçmek isteyen araçlara yol vermemek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 7 bin TL ceza kesildi. 43 HK 959 plakalı araca ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve başka araçları tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlamak gerekçesiyle 2 bin TL idari para cezası uygulandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ccc

2 sürücüye 9 bin ceza değil ödül
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23