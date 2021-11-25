Zekeriya Karaman'ın annesi vefat etti
Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. 91 yaşındaki Güneş Karaman, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı vefat etti.
Merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınacak. Daha sonra memleketi Aksaray'da yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verilecek.
Zekeriya Karaman acısını bu sözlerle paylaştı
"Çok değerli varlığımız biricik annemi bu sabah rahmeti rahmana gönderdik. Allah makamını cennet etsin. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Annemizin cenazesi bugün ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınacaktır. Daha sonra cenazesi Aksaray'a götürülecek, yarın Cuma namazından sonra Aksaray’da defnedilecektir."
Kanal 7 Medya Grubu olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.