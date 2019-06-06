Zeka testinden bakın kaç puan aldı! Dahileri solladı

İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki İranlı Tara Sharifi, zeka testinde 162 puan aldı. Küçük kız 160 puan alan Almanya doğumlu teorik fizikçi Albert Einstein ve İngiliz fizikçi ve astronom Stephen Hawking gibi dünyanın en parlak beyinlerini geçmeyi başardı.



İngiliz medyası, yüksek zekalılar topluluğu olarak bilinen MENSA'nın testinden 140 ve üstü puan alanların dâhi olarak tanımlandığını, Tara'nın Oxford Üniversitesi'nde girdiği testten 162 alarak iki puanla Einstein'ın rekorunu kırdığını duyurdu. Testin belirli bir zaman içerisinde bir dizi soruların yanıtlanmasından ibaret olduğunu ve öğrenciye belirli kavramlar verip bunlar üzerinde yoğunlaşmalarının istendiği belirtildi. Tara'nın rekor kırmasının ardından ailesi başta olmak üzere tüm MENSA topluluğunun şoka girdiği belirtilirken, Tara başarısıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu teste girmek ailem ve benim ortak kararımızdı. MENSA topluluğuna katılmak büyük ayrıcalık. Okul arkadaşlarıma test sonucundan bahsettim. Hepsi şoke oldu."

Bu kadarını beklemiyorduk

Babası ise Tara ile gurur duyduğunu söyledi. Baba Hüseyin Sharifi, "Televizyondaki matematik sorularını diğer yarışmacılar cevaplamadan cevaplıyordu. Zeki olduğunun farkındaydık ama bu kadar olduğunu biz de anlayamamıştık" diye konuştu. Tara'nın matematik alanında ilerlemek istediği belirtiliyor.

3'üncü çocuk dahi

Ancak Tara Sharifi, Einstein ve Hawking'in rekorunu kıran ilk 'çocuk dâhi' değil... 2016'da 12 yaşındaki Hint asıllı İngiliz vatandaşı Rajgauri Pawar adlı kız testte 162 skorunu almıştı. 2017'de de İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki yine Hint asıllı Arnav Sharma, 162 puanı yakalamıştı.