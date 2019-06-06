0553 313 94 23

Zeka testinden bakın kaç puan aldı! Dahileri solladı

İngiltere'de yaşayan İranlı Tara Sharifi, zeka testinden 162 puan alarak dünyanın yaşamış en zeki insanı olarak bilinen ABD’li Albert Einstein aldığı puanı geçti.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:57
Zeka testinden bakın kaç puan aldı! Dahileri solladı

İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki İranlı Tara Sharifi, zeka testinde 162 puan aldı. Küçük kız 160 puan alan Almanya doğumlu teorik fizikçi Albert Einstein ve İngiliz fizikçi ve astronom Stephen Hawking gibi dünyanın en parlak beyinlerini geçmeyi başardı.

İngiliz medyası, yüksek zekalılar topluluğu olarak bilinen MENSA'nın testinden 140 ve üstü puan alanların dâhi olarak tanımlandığını, Tara'nın Oxford Üniversitesi'nde girdiği testten 162 alarak iki puanla Einstein'ın rekorunu kırdığını duyurdu. Testin belirli bir zaman içerisinde bir dizi soruların yanıtlanmasından ibaret olduğunu ve öğrenciye belirli kavramlar verip bunlar üzerinde yoğunlaşmalarının istendiği belirtildi. Tara'nın rekor kırmasının ardından ailesi başta olmak üzere tüm MENSA topluluğunun şoka girdiği belirtilirken, Tara başarısıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu teste girmek ailem ve benim ortak kararımızdı. MENSA topluluğuna katılmak büyük ayrıcalık. Okul arkadaşlarıma test sonucundan bahsettim. Hepsi şoke oldu." 

Bu kadarını beklemiyorduk

Babası ise Tara ile gurur duyduğunu söyledi. Baba Hüseyin Sharifi, "Televizyondaki matematik sorularını diğer yarışmacılar cevaplamadan cevaplıyordu. Zeki olduğunun farkındaydık ama bu kadar olduğunu biz de anlayamamıştık" diye konuştu. Tara'nın matematik alanında ilerlemek istediği belirtiliyor.

3'üncü çocuk dahi

Ancak Tara Sharifi, Einstein ve Hawking'in rekorunu kıran ilk 'çocuk dâhi' değil... 2016'da 12 yaşındaki Hint asıllı İngiliz vatandaşı Rajgauri Pawar adlı kız testte 162 skorunu almıştı. 2017'de de İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki yine Hint asıllı Arnav Sharma, 162 puanı yakalamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:57
  1. Tara Sharifi
  2. Albert Einstein
  3. zeka testi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
    1. Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü..
    2. TSK’dan şehit ve gazi ailelerine..
    3. Bayram tatilinde Gaziantep Hayvanat..
    4. (Özel) Bu saklı güzelliğini kimse..
    5. Neymar, Copa America’da yok
    6. Yardımsever dede ve torununun sosyal..
    7. Konya’da jandarmadan kenevir operasyonu
    8. Peygamberler diyarı Urfa’da bayramda..
    9. Bayram tatilinde Bodrum’u, Çeşme’yi..
    10. Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma
    11. Gündüz sahiller gece mekanlar..
    12. TESK'ten "tasarruf" çağrısı
    13. Müzeler kenti Gaziantep’te bayram..
    14. Teröristlerin korkulu rüyası hudut..
    15. Menderes kitaplarla doldu taştı
    16. Hakkari'de şehit asker için tören
    17. İslâm düşmanlığından örnek..
    18. Down sendromlu Melih için tek yürek..
    19. Uygur Türk’ünden Türkiye’ye teşekkür
    20. Sivas'ta feci kaza! 5'i çocuk 7 yaralı
    21. İnşaat sektöründen ayrıldı, nektarin..
    22. Neymar, Copa America'da forma..
    23. Tayvan'dan ABD'ye silah siparişi
    24. Haziran ayında, kara gömüp yediler
    25. Kocaeli’de fabrika alevlere teslim oldu
    26. Bunun adı vahşet! Hamile kadının..
    27. Trüf mantarı için hedef 350 milyon..
    28. Bayramda çalışanları unutmadılar
    29. Meteoroloji tek tek uyardı!
    30. Litvanya'da Ramazan Bayramı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi