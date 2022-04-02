"Zehirli et verilsin, hepsi gebersin" demişti! Yıldız Tilbe'den şok karar

Şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, Twitter sayfasından köpeklerle ilgili yaptığı paylaşımla Türkiye gündeminde yer etmişti. Ünlü sanatçı, sokak köpekleriyle ilgili söylediklerinin ardından yapılan birçok yorumun 'taciz ve linç boyutuna' vardığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tilbe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili paylaşımda bulunurken, "İnsan ölür, hayvan geberir. Gebersin" sözlerini kullanmıştı. Tilbe yaptığı bu paylaşımının ardından gelen tepkilerin büyük bir boyuta ulaştığını dile getirerek avukatı Handan Bakbak ile Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gitti. Objektiflere yansıyan şarkıcı Tilbe basın mensuplarına, köpek saldırısına uğrayan çocukları gördükten sonra sosyal medyada bazı paylaşımlar yaptığını hatırlattı.

Bir gazetecinin ünlü şarkıcıya yönelttiği "O twiti attıktan sonra neler yaşadınız?" sorusu üzerine Tilbe çok fazla hakarete uğradığını belirterek, "Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi?" şeklinde konuştu. Sanatçının bu sözlerinin ardından avukatı Bakbak, Tilbe'nin evinde 4 tane kedisinin olduğunu söyledi. 'Hayvanlara karşı' olduğu algısı oluşturulmaya çalışılan ünlü sanatçının avukatı Bakbak, sokak hayvanlarına yardım ettiğinin de altını çizdi.

"Yasal hakkımı aramaya karar verdim"

Kendisine 'katil' dendiği için günlerce ağladığını ve bunları hak etmediğini dile getiren Yıldız Tilbe sözlerine şöyle devam etti:

"En sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim. Çünkü bu insanlar, ben, 'Vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın' dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukatlar, çok ayıp. Yani sizin de çocuğunuzu parçalayabilir bir köpek, teyzeniz, anneniz, akrabanız. Böyle olmamalı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız. Bu yapılmalı ve herkes rahat etmelidir yani. Herkes aynı değil ki herkes köpek sevmez ki. Adam evinde yılan besliyor, ben yılan sevmek zorunda mıyım? 4 tane kedim var biri dün 5 yavru doğurdu. Yani herkesin hayvan sevgisi başkadır ama insan her şeyden önce gelmelidir. İnsan varsa her şey vardır, insan yoksa hiçbir şey yoktur. ve çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, çiftçilerimi korumalıyız. Camiye giden dedelerimizi niye köpek parçalasın, günah değil mi?"

"Bu, sosyal bir linçtir"

Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ünlü şarkıcının ciddi bir travma yaşadığını belirtti. Sanatçının tepkisinin temelinde çocukları koruma güdüsü olduğunu söyleyen Bakbak, "Ama amacından saptırılmış, farklı amaç güden insanlarca adeta nemalanma unsuru olmuştur. Yıldız Hanım'ın evde 4 tane kedisi var. Söylemekten utanıyor. Defalarca ameliyat ettirdiği yardıma muhtaç havyan var. İnsancıl kimliğiyle bilinen sanatçımızdır. Bu süreç son derece haksızdır. Herkesin kendine gelmesini önemle vurgulamak isterim. Bu bir sosyal linçtir, çalışma hürriyetinden yoksun bırakma amaçlıdır" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarının ardından Tilbe ve Bakbak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarak hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini sundu.