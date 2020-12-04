Zehirli dili yılanlara şapka çıkarıyor
Söylemleriyle sürekli siyaseti geren ve son grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Türkiye için milli güvenlik sorunu” ifadeleriyle hakarette bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan kapak gibi cevap geldi.
Muhammet Kutlu Ankara
Akit’e konuşan Turan, şunları dile getirdi: “YPG’yi terör örgütü olarak görmüyorum’ diyen mi?, ‘Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?’ diyen mi?, Türkiye’yi her fırsatta yurtdışına şikayet eden mi?, ‘Ülkeye yabancı yatırımcı gelmesin’ diyen mi milli güvenlik sorunu? Kılıçdaroğlu’nun zehirli dili yılanlara şapka çıkarıyor, şer odaklarına hizmet ediyor. Siyaset tarihine ‘Kaset Başkan’ olarak geçen Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık koltuğu çok ağır geldi.”