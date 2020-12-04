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Gündem Zehirli dili yılanlara şapka çıkarıyor
Gündem

Zehirli dili yılanlara şapka çıkarıyor

Söylemleriyle sürekli siyaseti geren ve son grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Türkiye için milli güvenlik sorunu” ifadeleriyle hakarette bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan kapak gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:06:00 -
Zehirli dili yılanlara şapka çıkarıyor

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Akit’e konuşan Turan, şunları dile getirdi: “YPG’yi terör örgütü olarak görmüyorum’ diyen mi?, ‘Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?’ diyen mi?, Türkiye’yi her fırsatta yurtdışına şikayet eden mi?, ‘Ülkeye yabancı yatırımcı gelmesin’ diyen mi milli güvenlik sorunu? Kılıçdaroğlu’nun zehirli dili yılanlara şapka çıkarıyor, şer odaklarına hizmet ediyor. Siyaset tarihine ‘Kaset Başkan’ olarak geçen Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık koltuğu çok ağır geldi.”


Yeni Akit Gazetesi
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