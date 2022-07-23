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Siyaset Zehir zemberek sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda
Siyaset

Zehir zemberek sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun "ittifak" önerisiyle ilgili yaptığı açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Partisini de eleştiren Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 19:04:00 -
Zehir zemberek sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "ittifak" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. 

"En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda"

Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" diyerek, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu da eleştirdi.

Babacan: Arkadaşlarımız istemiyor

Babacan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" açıklamasını yapmıştı.

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