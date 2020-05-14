Zehir ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu

Çorlu’da durumundan şüphelendikleri kişileri durduran polis ekipleri, üzerinde fişek halinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ele geçirdi.

Çorlu’da Nusratiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak K.A., V.B. ve M.F.S. adlı şüphelilere üst araması yaptı. K.A.’da fişek halinde uyuşturucu madde ele geçiren polis, K.A.’nın ikamet ettiği tespit edilen adreste, başka suç unsuru olabileceğini değerlendirerek alınan arama izinlerinin ardından, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramalarda mutfak dolabında iki ayrı poşet içerisinde 17 bin 345 TL yatak odasında çanta içerisinde de 8 bin 500 TL olmak üzere toplamda 25 bin 845 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren paraya el koyan polis ekipleri K.A. ile ilgili olarak da yasal işlem gerçekleştirdi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.