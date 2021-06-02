Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İzmir'in Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ilçedeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.