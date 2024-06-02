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Yerel Zehir tacirlerine geçit yok!
Yerel

Zehir tacirlerine geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 21:32:00 -
Zehir tacirlerine geçit yok!

Aydın'da düzenlenen operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Efeler ilçesi Orta Mahalle'de E.C.G. (22) isimli şüpheliyi takibe aldı.

Cezaevine gönderildi

Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla E.C.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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