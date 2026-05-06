Zehir tacirlerine ağır darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; Afyonkarahisar'dan İstanbul'a, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar uzanan 30 ayrı ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 4 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı çalışmada, 392 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalarda, toplum sağlığını tehdit eden maddelere el konuldu. Operasyonlar sonucunda toplamda;

518 kilogram uyuşturucu madde,

kilogram uyuşturucu madde, 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Satışlar sosyal medya üzerinden yapılmış

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin titiz çalışmaları, zehir tacirlerinin yeni yöntemlerini de deşifre etti. Yapılan incelemelerde, sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri pazarlamak için sosyal medya platformlarını ve çeşitli mesajlaşma programlarını kullandıkları tespit edildi.

122 şüpheli demir parmaklıklar ardında

Gözaltına alınan 392 şüpheliden işlemleri tamamlananlar hakim karşısına çıkarıldı. 122 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, diğer zanlıların sorgu ve işlemleri devam ediyor.