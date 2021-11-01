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Dünya Zehir tacirleri Hollanda'da yakayı ele verdi! Tam 4 ton
Dünya

Zehir tacirleri Hollanda'da yakayı ele verdi! Tam 4 ton

Paraguay'dan Hollanda'ya gelen konteynerde 4 ton 178 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Soya fasulyesi görünümü verilerek ülkeye sokulmak istenen uyuşturucuların fiyatının ise 3,5 milyar lira olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:06:00 -
Zehir tacirleri Hollanda'da yakayı ele verdi! Tam 4 ton

Hollanda'ya Paraguay'dan gelen bir konteynerde soya fasulyesi arasına saklanmış 4 ton 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 11 milyon eurodan fazla nakit para da bulundu. Rotterdam limanında ele geçirilen uyuşturucunun fiyatının 313 milyon euro yani yaklaşık 3,5 milyar lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, kokainin Portekiz'e götürülmek istendiği belirtildi. Kokainin ülkeye Uruguay üzerinden Paraguay'dan gönderildiği öğrenildi.

Europol raporuna göre kokain Batı ve Orta Avrupa'da marihuanadan sonra en popüler uyuşturucu. İberya Yarımadası'nda denetimler sıkılaşınca uyuşturucu kaçakçıları Rotterdam gibi kuzeyde yer alan limanları kullanmaya başladı.

Geçen yıl Belçika'nın Anvers şehrinde yer alan Antwerp Limanı'nda 65 tondan fazla kokain ele geçirilmişti.

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