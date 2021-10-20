Zayıflatan ve tok tutan besinler

Zayıflamak ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak her insanın hayalidir.

Kilo verme yöntemleri arasında zayıflamaya yardımcı besinler yoluyla zayıflamak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı bir yöntemdir.

Kalorisi daha az fakat oluşturduğu doygunluk hissi veren uzun süreli olan besinler:

Badem

Yapılan bir araştırma ile zayıflamak isteyenlere günde 17 tane badem verildiğinde daha iyi kilo kaybettiklerini gösterdi.

Sirke

Elma sirkesi, vücutta yağ toplanmasının önüne geçiyor. Özellikle aç karna tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırıyor.

Yeşil Çay

Uzmanlarla yapılan görüşmelerde yeşil çayın içinde bulundurduğu çeşitli maddeler ile yağ yakımını hızlandırdığı ve kilo vermeye yardımcı olduğu anlaşılmıştır.

Maden Suyu

Soda ve maden suyu içmek ise, suya nazaran midenizi daha çabuk dolduracak, böylece kalori alımını sınırlandırıp, sizi zayıflatacaktır.

Salatalık

Zayıflamaya yardımcı olur. Salatalık kilo vermeye yarayan ve çok yeseniz bile kilo aldırmayan lezzetli bir üründür.

Maydanoz

Maydanoz, hem antioksidan kaynağı olarak hem de toksin attırıcı özelliği ile zayıflamaya destek olur.