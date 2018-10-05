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Zayıflamak için sıkı kahvaltı şart

Fazla kilolu ve obez 93 hanımın katıldığı yemek yeme düzeni araştırmasında “illâ iyi kahvaltı yapılmalı” sonucuna varıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 21:54
Zayıflamak için sıkı kahvaltı şart

Hanımların hepsine 5 ay boyunca günde 1400 kalorilik bir diyet uygulandı.

Hepsi de aynı miktarda kalori alan kadınların birbirine yakın miktarlarda zayıflaması beklenir değil mi? Hayır!

Çünki araştırmacılar kadınları iki gruba bölmüş. Birinci grup günlük kalorinin %50’sini sabah kahvaltısında, %36’sını öğlen yemeğinde ve %14’ünü de akşam yemeğinde almış.

İkinci grup ise bunun tam tersi: Kalorilerin %14’ü sabah, %36’sı öğlen ve %50’si akşam yemeğinde.

Sonuç çok çarpıcı: 12 haftalık uygulamanın sonunda kuvvetli kahvaltı yapan gruptaki kadınlar 10 kiloya yakın zayıflarken diğer gruptakiler 4 kilo civarında zayıflayabilmiş.

Kahvaltı grubunun bel çevresi 8.4 santim daralırken öteki grubun bel çevresi 3.8 santim daralmış.

Kalp damar sağlığı için önemli bir gösterge olan trigliserid seviyeleri kahvaltı grubunda yüzde 34, öteki grupta yüzde 15 azalmış.

Kahvaltı grubunun tokluk kan şekeri ölçümleri hep daha iyi sonuçlar vermiş, bu da araştırmacılara kuvvetli kahvaltının insülin seviyesini gün boyu daha istikrarlı kalmasına yardımcı olduğu fikrini vermiş.

Çamurla tedavi, kan dolaşımını düzenleyen ve toksinlerin atılmasını sağlayan bir yöntem olarak doğal tıp uygulayıcılarının vazgeçemediği tedavilerdendir. Egzama dahil birçok cilt hastalığının tedavisinde çamur kullanılabilir.

Çamur, katı bileşenler ve mineralli suyun karışımıdır. “Hipertermal" veya "hipotermalize" olarak sınıflandırılır. Rahatsızlığın türüne göre kısmî sıvama, kısmî banyo ya da bütünüyle vücut banyosu şeklinde uygulanır.

Çamur tedavisi; kireçlenmeler, iltihaplı eklem romatizmaları, yumuşak doku enflamasyonları, yumuşak doku romatizmaları, kas spazmları, dolaşım bozukluğuna bağlı ödemler ve selülitte kullanılır.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 21:54
  1. kahvaltının önemi
  2. diyet
  3. rejim
  4. zayıflamak için dikkat edilmesi gerekenler

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