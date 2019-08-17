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Zayıf bebekler nasıl kilo alır? Bebeğime nasıl kilo aldırabilirim? Kilo almayan bebeklerBebeklere hızlı ve sağlıklı kilo aldıran yöntemler nelerdir?

Bebeğinizi sürekli emzirdiğiniz halde kilo almadığını mı düşünüyorsunuz? Anne sütünün yeterli gelmediğini bu sebeple ek gıdaya başlamak istediğinizi mi söylüyorsunuz? Hangi gıdalara öncelik vermeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Buyrun ayrıntılar…

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:29
Zayıf bebekler nasıl kilo alır? Bebeğime nasıl kilo aldırabilirim? Kilo almayan bebeklerBebeklere hızlı ve sağlıklı kilo aldıran yöntemler nelerdir?

Bebeğinizin ek gıda döneminde sağlıklı bir şekilde kilo almasını ve gelişimini sağlayan yiyeceklere önem verilmelisiniz. Anne sütünden sonra yeni yiyeceklerle tanışan bebeğinizi bedensel ve zihni gelişimine katkı sağlayan, boy kilo indeksindeki gelişimine olumlu yönde etki eden yiyeceklerle tanıştırmalısınız.

Bebeğinizi, onun aç olduğu anları gözlemleyerek emzirirseniz iştahının artmasını sağlayabilirsiniz. Aksi türlü bebek acıkmadığı halde zorla beslemeye çalışmak onun iştahsızlığına sebep olabilir.

Ek gıdalara başlamadan önce bebeğinizin kilosunun azlığından kaygılanıyorsanız ilk olarak doktoruna başvurmalı gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Doktor, bebeğinizin bedensel ihtiyaçlarını gözeterek sizi doğru yönlendirecektir.

Zayıf bebeklere kilo aldırmak için ne yapılmalı?

Öncelikle hazır gıdalara sarılmak yerine evde mama hazırlamayı denemelisiniz. İlk gıda başlangıcında bebeğinize nasıl hazırlandığından pek de emin olmadığınız yiyecekleri vermek elbette istemezsiniz.

-Pirinç ve buğday unundan mama yapıp verebilirsiniz.

-Evde yaptığınız yoğurt ile düzenli besleyerek bebeğinizin kemik gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

-Kendi pişirdiğiniz yemekleri pürehaline getirerek yedirebilirsiniz.

-Aldığınız meyvelerin suyunu hazırlayıp bebeğinize meyve takviyesini bu sayede yapabilirsiniz.

Bebeğinizin sağlıklı gelişimini doğal gıdalarla desteklemeli ilerleyen süreçlerde de çocuğunuza bu alışkanlığı kazandırmalısınız.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:29
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