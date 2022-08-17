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Siyaset 'Zaten psikolog değilmiş ki...'
Siyaset

'Zaten psikolog değilmiş ki...'

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok köşe yazısında Beyaz Türklerin psikoloğu faşistlikte Üstün Dökmen'nin aslında tam olarak psikolog olmadığını ortaya döktü. Faşist üstünü çakma psikoloğ ile ilgili Altınok 'Dolayısıyla "Başörtülü empati yapamaz, yapsa yapsa sempati yapar" türünden saçmalıklarını camianın ciddiye alıp tepki göstermesini beklemem boşunaymış.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 10:11:00 -
'Zaten psikolog değilmiş ki...'

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü bugünkü 'Zaten psikolog değilmiş ki...' başlıklı köşe yazısında Beyaz Türklerin psikoloğu faşistlikte Üstün Dökmen'nin aslında tam olarak psikolog olmadığını ortaya döktü. Faşist üstünü çakma psikoloğ ile ilgili Altınok 'Dolayısıyla "Başörtülü empati yapamaz, yapsa yapsa sempati yapar" türünden saçmalıklarını camianın ciddiye alıp tepki göstermesini beklemem boşunaymış.' ifadelerini kullandı. İşte o yazı:

Başörtülüden psikolog olmaz" diyebilecek kadar faşistleşen Üstün Dökmen gibi birinden "Psikolog olur mu?" diye sormuştum...
Psikologlarımıza, meslek örgütlerimize "Sessiz mi kalacaksınız?" demiştim.
Hatta bu alanda yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz Psikiyatr Erol Göka gibi uzmanların, Dökmen'e yönelik tepkilerini "yeterince sert olmamakla" eleştirmiştim, sitem etmiştim.
Meğer sahip olmadığı bir titri Dökmen'e yakıştırarak iltifat etmişim.
Psikologlarımıza, psikiyatrlarımıza da haksızlık yapmışım.
Zira Dökmen, psikolojik danışma ve rehberlik hocasıymış.
Yani "Başörtülü hâkim olabilir, çünkü hukuk alanım değil" diyerek sanki psikoloji ve psikiyatri alanında bilimsel norm belirleme ehliyetine sahipmiş gibi davranan Dökmen hariçten gazel okuyormuş.
Dolayısıyla "Başörtülü empati yapamaz, yapsa yapsa sempati yapar" türünden saçmalıklarını camianın ciddiye alıp tepki göstermesini beklemem boşunaymış.
Gerisi tüccarların sorunudur artık.

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Yorumlar

Mardinli Hoca

Zaten tipin den bellidir bir şey değil.Din düşmanı olduğu bellidir Allah cc dünya da bile mesh etmiş.Allah cc müslümanları bunların şerrin den muhafaza etsin Amin.

hizipsavar

iyide bu zırto kim. düşünce özgürlüğü diye demokrat ayağı demokrasi ayağı yapa bu örümcek beyinli yobazlardan mı bahsediyorsunuz. bunlar karanlık zamanları alevi kimliği arkasına sığınan yobaz HAK ve Halk düşmanları
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