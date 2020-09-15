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Aktüel Zarif, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili'yle "Afganistan barış müzakerelerini" görüştü
Aktüel

Zarif, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili'yle "Afganistan barış müzakerelerini" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:39:29 -
Zarif, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili'yle "Afganistan barış müzakerelerini" görüştü

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmer, Taliban ile Afganlar arası müzakere sürecini görüştü.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Zarif ile Atmer gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Afganlar arası barış müzakereleri ve komşuların bu süreçte oynayabilecekleri rolü ele alındı.

Zarif, Afganlar arasındaki müzakerelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afganistan'a barış sürecini kolaylaştırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir Amerikan askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

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