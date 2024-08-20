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Gündem Zararda o da kurtaramadı! Boykot şoku sonrası Starbucks neler vadetmiş neler
Gündem

Zararda o da kurtaramadı! Boykot şoku sonrası Starbucks neler vadetmiş neler

Yeniakit Publisher
2024-08-20 15:43:00 -
Zararda o da kurtaramadı! Boykot şoku sonrası Starbucks neler vadetmiş neler

Son dönemde boykotlar nedeniyle ciddi zararlar yaşayan Starbucks, krizi aşmak için Chipotle’ın CEO’su Brian Niccol’ü transfer etti. Starbucks’ın, Niccol’e sunduğu cazip teklifler ve büyük vaatler, şirketin içinde bulunduğu durumu kurtarma çabasını gözler önüne serdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarından beri dünya çapında yayılan Starbucks boykotu sonuç vermeye devam ediyor. Son olarak kayıplarını kapatmak isteyen Starbucks yeni CEO'su için resmen dünyaları vaadetmiş.

Yıllık 1,6 milyon dolar maaşla başlayan Niccol, performans hedeflerini tutturursa ilk yılını 100 milyon dolardan fazla gelirle kapatabilecek. Ancak, Starbucks’ın bu çabalarına rağmen, durumu kurtarmak yine de mümkün olmadı.

Starbucks, boykotlar nedeniyle yaşadığı kayıpları telafi etmek amacıyla Chipotle CEO’su Brian Niccol’ü transfer etti. Niccol’ün ilk yılında 100 milyon dolardan fazla kazanması bekleniyor.

Yıllık 1,6 milyon dolar maaşın yanı sıra 75 milyon dolar hak kaybı tazminatı, 10 milyon dolar imza bonusu ve hedeflere ulaşması halinde ekstra 7,2 milyon dolar daha alacak. Ayrıca 2025’ten itibaren performansa dayalı hisse senedi opsiyonları da kazanabilecek. Niccol, Seattle merkezli Starbucks için Newport Beach’te çalışacak, Starbucks onun için orada bir ofis ve asistan sağlayacak.

 
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