Zararda o da kurtaramadı! Boykot şoku sonrası Starbucks neler vadetmiş neler

Starbucks, boykotlar nedeniyle yaşadığı kayıpları telafi etmek amacıyla Chipotle CEO’su Brian Niccol’ü transfer etti. Niccol’ün ilk yılında 100 milyon dolardan fazla kazanması bekleniyor.

Yıllık 1,6 milyon dolar maaşın yanı sıra 75 milyon dolar hak kaybı tazminatı, 10 milyon dolar imza bonusu ve hedeflere ulaşması halinde ekstra 7,2 milyon dolar daha alacak. Ayrıca 2025’ten itibaren performansa dayalı hisse senedi opsiyonları da kazanabilecek. Niccol, Seattle merkezli Starbucks için Newport Beach’te çalışacak, Starbucks onun için orada bir ofis ve asistan sağlayacak.



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