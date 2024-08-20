Zararda o da kurtaramadı! Boykot şoku sonrası Starbucks neler vadetmiş neler
Son dönemde boykotlar nedeniyle ciddi zararlar yaşayan Starbucks, krizi aşmak için Chipotle’ın CEO’su Brian Niccol’ü transfer etti. Starbucks’ın, Niccol’e sunduğu cazip teklifler ve büyük vaatler, şirketin içinde bulunduğu durumu kurtarma çabasını gözler önüne serdi.
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarından beri dünya çapında yayılan Starbucks boykotu sonuç vermeye devam ediyor. Son olarak kayıplarını kapatmak isteyen Starbucks yeni CEO'su için resmen dünyaları vaadetmiş.
Yıllık 1,6 milyon dolar maaşla başlayan Niccol, performans hedeflerini tutturursa ilk yılını 100 milyon dolardan fazla gelirle kapatabilecek. Ancak, Starbucks’ın bu çabalarına rağmen, durumu kurtarmak yine de mümkün olmadı.