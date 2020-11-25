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Aktüel Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:38:26 -
Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde komando birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde komando birliklerimiz tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 12 adet EYP çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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