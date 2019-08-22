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Zanka'dan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, "29. şampiyonluğu Kadıköy’e getirmek için çok savaşacağız." dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:55
Zanka'dan şampiyonluk mesajı

 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Danimarkalı stoperi Mathias Jorgensen (Zanka), çok iyi başladıklarını sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini söyledi.

Zanka, FB TV'ye yaptığı açıklamada, ilk kez Gazişehir Gaziantep maçıyla Fenerbahçe formasını giydiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Takıma biraz geç katıldım. Önümüzde yaklaşan bir maç vardı. Hocamız da o maça yetişmem için çok istekliydi. Bir takıma yeni katıldığınız zaman o takıma alışmanız tabii ki biraz zaman alır, birlikte biraz antrenman yapmanız gerekir. Ben de yeni gelmiştim. Saha içinde zaman zaman top bizdeyken anlaşmazlıklar oldu ama zamanla daha iyiye gidecektir. Şimdi kendimi çok daha iyi, daha rahat hissediyorum. Fenerbahçe'de olmanın keyfini çıkarıyorum. Taraftarlarımızla yaşadığım o tecrübe gerçekten çok özeldi, bu tecrübenin keyfini çıkarıyorum. 5-0 benim için iyi bir başlangıçtı, daha iyi olamazdı."

Lige iyi başlamanın önemine vurgu yapan Zanka, sarı-lacivertli taraftarları överek, "Statta ısınma esnasında topla oynarken adımı duyduğumda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum, arkadaşlarım bana söyledi. Çok hoşuma gitti. Yeni bir oyuncu olmama rağmen beni tribünlere çağırdılar. Çok anlamlıydı. Gurur duydum. Taraftarlarımızın hem benden hem de takımımızdan gurur duymasını sağlamak için çok savaşacağım. Yarışmacı bir takım olmamız ve onların gurur duyması için gerçekten çok çalışacağım. 29. şampiyonluğu Kadıköy'e getirmek için çok savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı stoper, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacakları maça da değinerek, şöyle konuştu:

"Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Geçen haftadan daha iyi olmamız gerekiyor. Hem toplu hem topsuz oyunda defans oyuncuları olarak bizim görevimiz takımı bir arada tutmak. Sert ve gol yemesi zor bir takım olmalıyız. Bunu yaparken de aynı zamanda hücumdaki arkadaşlarımızın iyi pozisyon üretebilmelerini sağlamalıyız. Bizim amacımız her zaman daha iyi olmak."

Zanka, 29 yaşında çok fazla tecrübeye sahip olduğunu da dile getirerek, "İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası tecrübem var. Şu anda stoperde partnerim Jailson, kendisi daha önce orta saha bölgesinde oynamış, o bölgeye alışık bir oyuncu. Dolayısıyla ben hem kaptanla hem takımının geri kalanıyla sürekli iletişim halinde olup takımın sürekli kompakt bir halde kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Hocamın benden istediği sorumluluk bu. Ben de bu sorumluluğu almaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Türkçemi biraz daha ilerletmek istiyorum ki böylece tercümanım yanımda olmadan da arkadaşlarıma Türkçe direktifler vererek onları yönlendirebileyim." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:55
  1. Gaziantep
  2. FB TV
  3. Fenerbahçe
  4. futbol
  5. SÜPERLİG
  6. Zanka
  7. Anadolu Ajansı

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