0553 313 94 23

Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç yaşında? Zanka Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe son dakika transfer haberlerine göre, Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jørgensen’i renklerine katmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Peki Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç yaşında? Zanka hangi takımlara transfer oldu?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç yaşında? Zanka Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe son dakika transfer haberlerine göre, Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jørgensen’i renklerine katmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Peki Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç yaşında? Zanka hangi takımlara transfer oldu?

23 Nisan 1990 tarihinde doğan Zanka Danimarka-Kopenhaglıdır. Genelde Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jørgensen, Şampiyonluk kulübü Huddersfield Town ve Danimarka milli takımı için bir merkez olarak oynayan Danimarkalı profesyonel bir futbolcu. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  1. Zanka kimdir?
  2. Zanka nereli ve kaç yaşında?
  3. Zanka hangi takımlara transfer oldu?
  4. Zanka fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7’den 70’e spor imkanı
    1. 7’den 70’e spor imkanı
    2. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    3. “Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı..
    4. Hubble ve Spitzer teleskopları öte..
    5. Şener Özbayraklı kimdir nereli ve kaç..
    6. 500 milyon liralık kira sertifikası..
    7. Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol..
    8. “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye..
    9. Büyükçekmeceliler geri dönüşüm için..
    10. Beyşehir’in Akçabelen Çetmi Şeker..
    11. Diyadin Belediye Başkanı ve..
    12. Roma askerlerinin atlarının barındığı..
    13. THY, Fortune 500’de yükselişte
    14. Manavgat'ta tur minibüsü ile cip..
    15. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren..
    16. Yaşamaz denilen buzağı yerinde..
    17. Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı
    18. Obradovic'in hayatı kitap oldu
    19. Vali Yazıcı, Kızılay’ı ziyaret etti
    20. Küçük İskender hayatını kaybetti
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz