Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç yaşında? Zanka Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe son dakika transfer haberlerine göre, Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jørgensen’i renklerine katmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Peki Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç yaşında? Zanka hangi takımlara transfer oldu?

23 Nisan 1990 tarihinde doğan Zanka Danimarka-Kopenhaglıdır. Genelde Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jørgensen, Şampiyonluk kulübü Huddersfield Town ve Danimarka milli takımı için bir merkez olarak oynayan Danimarkalı profesyonel bir futbolcu.