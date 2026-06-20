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Spor Zaniolo'dan Galatasaray'a güzel haber
Spor

Zaniolo'dan Galatasaray'a güzel haber

Yeniakit Publisher
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Zaniolo'dan Galatasaray'a güzel haber

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın da bonservis ücretinden pay alacağı belirtildi.

İtalya Serie A takımlarından Udinese, geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun bonservisini satın aldı.

Ancak İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinde maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Zaniolo ile yolların bu yaz ayrılma ihtimali güçlendi.

Serie A’dan Napoli ve özellikle Lazio’nun deneyimli oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Udinese’nin teklif ettiği maaşı yetersiz bulan Zaniolo, takımdan ayrılma talebinde bulunabilir.

 

GALATASARAY PAY KAZANACAK

Udinese ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre, Zaniolo’nun bonservisinin yüzde 50’si sarı-kırmızılılara gidecek. Bu sayede oyuncu bir kulübe transfer olursa Galatasaray önemli bir bonservis geliri elde edecek.

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maça çıkan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

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