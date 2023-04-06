Zamlı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödeniyor! İşte Nisan 2023 emekli maaşları ödeme takvimi
Tüm emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemeleri erkene çekildi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL, emekli bayram ikramiyesi ise 2.000 TL oldu. Bu yıl 15 milyonu aşkın hak sahibine 2023 yılında toplam 4.000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. 'Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Nisan ayı ödeme takvimini açıkladı. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ve maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak. İşte 1,6 milyon EYT'linin de faydalanacağı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.
2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
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Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDEN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK
EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.
Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu.