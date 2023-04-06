Zamlı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödeniyor! İşte Nisan 2023 emekli maaşları ödeme takvimi

Tüm emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemeleri erkene çekildi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL, emekli bayram ikramiyesi ise 2.000 TL oldu. Bu yıl 15 milyonu aşkın hak sahibine 2023 yılında toplam 4.000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. 'Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Nisan ayı ödeme takvimini açıkladı. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ve maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak. İşte 1,6 milyon EYT'linin de faydalanacağı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi.