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Medya Zamların en hayırlısı! Yeniçağ alkoliklerin borazanı oldu
Medya

Zamların en hayırlısı! Yeniçağ alkoliklerin borazanı oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 15:19:00 -
Zamların en hayırlısı! Yeniçağ alkoliklerin borazanı oldu

“Tek kadehi bile lüks oldu” diyen Yeniçağ, alkole yapılan zamları eleştirdi.

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti’nin operasyonel sitesi, çakma ülkücülerin gayri resmi gazetesi Yeniçağ yine skandal bir yayına imza attı. AK Parti aleyhtarlığı adına PKK’lı isimleri savunacak kadar düşen, doların yükselmesi için algı dolu haberlere imza atan, sırf mütedeyyin insanlara muhalefet olsun diye, kendileri ülkücü taklidi yaptıkları halde savcı katili komünist Yılmaz Güney’i savunan ve daha onlarca rezalete imza atan Yeniçağ, bu kez alkoliklere arka çıktı.

“Bir kadeh bile lüks oldu”

Alkole bir zam daha. Tek kadehi bile lüks oldu” başlıklı haberde, “İki viski grubuna daha zam geldiği ortaya çıktı. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından paylaştı” ifadelerine yer verildi.

Ayyaşların borazanı oldu

Daha önce onlarca yalan ve algı dolu haberle gündeme gelen, özellikle ekonomi konusunda hükümete iftira atmaktan geri durmayan Yeniçağ’ın, toplumun geniş kesiminin desteklediği yüksek alkol fiyatlarına karşı çıkması dikkatlerden kaçmadı. “Yeniçağ alkoliklerin, ayyaşların borazanı oldu” tepkilerine neden olan habere, “Bundan sonra hangi ahlaksızları savunacaksınız!” yorumları yapıldı.
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