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Zamdan sonra Sigara Bırakma Hattı kilitlendi

Hafta başından itibaren sigaraya paket başı gelen zamlardan sonra, Alo 171 sigarayı bırakma hattında telefonlar kilitlendi.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:08
Zamdan sonra Sigara Bırakma Hattı kilitlendi

2010 yılında kurulan Alo 171, bugüne kadar kuruma yapılan en yoğun başvuruyu yaşıyor.

Sigaraya gelen zam üzerine tek bir sigaranın fiyatı bazı markalar için 1 TL'ye kadar yaklaşınca, tiryakiler çareyi Alo 171'de aradı.

Tarihi başvuruda kurumun telefonları kilitlendi. Çalışan personeller, sigaraya gelen zamlardan sonra telefonlara neredeyse yetişemediklerini belirtti.

 

En yakın polikliniğe yönlendiriyorlar

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları teşvik edip destek olan, tavsiyelerde bulunan hattı arayanlar, kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

 

İlaçlar neden ücretsiz değil şikayeti

Vatandaşların sosyal medyada da sıklıkla dile getirip şikayet ettiği konuların başında ilaçların ücretsiz sunulmaması ve yaşanan yoğunluk geliyor.

Alo 171 sigarayı bırakma hattı tarafından aranan vatandaşlar ilk etapta telesekretere bağlanıyor ve kendilerine "Sigara bağımlılığından kurtulmanın en önemli basamağı karar vermektir, karar verdiğiniz için tebrikler" deniliyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:08
  1. Alo 171
  2. sigarayı bırakma hattı
  3. sigara

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