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Dünya Zambiya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: Ölüler var
Dünya

Zambiya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: Ölüler var

Zambiya'da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 22:28:00 -
Zambiya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: Ölüler var

Zambiya'da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın yaşandığı Mungwi bölgesindeki Emniyet Müdürü Jestus Nsokolo, kamyonun çoğunluğu bölgedeki cep telefonu pazarında çalışan işletmecilerden oluşan 57 yolcuyu taşıdığını belirtti.

En az 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nsokolo, kazanın aşırı hız ve yükten ötürü yaşandığını ve sürücünün kaçtığını bildirdi.

Chambeshi Nehri'ne düşen kamyondan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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