Projenin ikinci etabı için ihale süreci tamamlanırken, sur duvarına dik uzanan yeni duvar kalıntıları tespit edildi. Geçmiş dönemlere ait odacıklar olduğu tahmin edilen bu yapıları gün yüzüne çıkarmak için alanda 8 metre derinliğinde kazı yapılması planlanıyor. Kazı çalışmalarının ardından akademisyenlerle birlikte yapılacak bilimsel değerlendirmelerle alanın kullanım geçmişi netleştirilecek. Kazılarda bulunan tarihi sikkeler ve zeytinyağı küpleri ise Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, ortaya çıkan tarihi mirası turizme kazandıracaklarını belirtti. Bölgenin çelik yapılarla güçlendirilerek modern bir seyir terasına dönüştürüleceğini ifade eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı: "Burada Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemine ait bulgular bulundu. İkinci etap ihalemizi yaptık. Sur duvarına dik olarak çeşitli duvar bölümleri bulundu. Bunların geçmiş döneme ait odacıklar olduğu tahmin edilmektedir. Bununla ilgili 8 metrelik bir kazı imalatı yapacağız. Kazı sonunda hocalarımızla gerekli değerlendirmeler yapılacak. Bunu yaptıktan sonra burayı bir seyir terası şeklinde çelik yapılarla güçlendirerek tamamen vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Peyzaj düzenlemesi, aydınlatma, bilgi ve tanıtım tabelalarıyla buranın geçmişini anlatan anekdotlar oluşturarak halkımızın hizmetine kavuşturacağız."