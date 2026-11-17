Çılgına döndürecek gelişme: Yine Sörloth sezonu açıldı: Tarihi takas olur bu...
Atletico Madrid, kadrosunda düşünmediği Alexander Sörloth'u teklif edip yükselen yıldız Archie Brown'u takasla almak için kapıya dayandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Atletico Madrid, kadrosunda düşünmediği Alexander Sörloth'u teklif edip yükselen yıldız Archie Brown'u takasla almak için kapıya dayandı.
Bir süredir Archie Brown'u izleyen Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye kontra bir teklif geldi... Aynı zamanda Juventus'un da istediği Alexander Sörloth için İspanyol devi takas önerdi.
Atletico Madrid, Aziz Yıldırım'ın bizzat üzerinde çalıştığı Norveçli golcüye karşı Fenerbahçe'den İngiliz sol bekini istedi. İspanyol ekibinin bu hamlesinin arkasında, Juventus'un Sörloth için Kanadalı golcüsü Jonathan David'i takasla göndermek istemesinin yattığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın, Emre Belözoğlu'nun Mateo Retegui'yi tercih etmesine rağmen Sörloth konusunda ısrarcı olması da bir başka dikkat çeken konu. Ancak şu an için takımın yıldızı Brown'un, Sörloth'a karşılık üzerine para alınmadan takasa gönderilmesi düşünülmüyor.
İkisinin yaş farkına yapılan çıkışa bakıldığında, Fenerbahçe buradan "Sörloth artı para" almalı gibi bir hava oluşmuş durumda.
Ancak Atletico'nun 30 milyon euro değer biçtiği ve Juventus'a bu rakamın altına bırakmayacağını ilettiği Sörloth için Brown'a üste para vermesi de zor bir ihtimal.
Bu arada Atletico Madrid'in, Lookman için Beşiktaş'tan haber beklerken, Brown için Fenerbahçe'ye Nijeryalı kanat oyuncusunu da takasla teklif edebileceği konuşulmaya başlandı.
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