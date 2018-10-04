THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

“Zam yapıyoruz demek etik değil”

Fırıncıların yüzde 20-25 gizli zam yaptığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Fırıncıların hemen ertesi günü çıkıp ‘Biz zam yapıyoruz’ demesini olumlu karşılamıyorum, etik de karşılamıyorum” dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:35
“Zam yapıyoruz demek etik değil”

MUHAMMET KUTLU /ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekmeğe zam yapmaya kalkan fırıncılara tepki gösterdi. Bakan Pakdemirli, Ticaret Bakanlığı’nın zamma müdahalesini desteklediğini belirterek “Aslında fırıncılarımız yüzde 20-25 oranında gizli bir zam yaptı. Bu yüzde 20-25 civarında bir zamdı. Ama hemen ertesi günü çıkıp ‘Biz zam yapıyoruz’ demesini olumlu karşılamıyorum, etik de karşılamıyorum” dedi.

"Buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok"

Pakdemirli, “Bizim ana görevimiz üreticiyi korumak, diğeri tüketiciyi enflasyona ezdirmemek. Bu zor denklemi özellikle bu dönemde çözüyor olmamız lazım. Biz her konuda hem denetim hem de sektör paydaşlarıyla her türlü görüşmeyi yapıyoruz. TMO olarak bir görev görüyorum, bin 100 TL’den piyasaya un veriyoruz. Piyasanın maliyetlerini epey azaltıyor. 2 milyon tonun üzerinde bir stoğumuz var. Buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok. İhaleye çıktığımız duyulduğunda buğdayla ilgili fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi un fiyatlarında da bir iyileşme bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da fiyat sabit

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde 1 lira 25 kuruşa satılan ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Elmas ile birlikte yaptığı açıklamada, ekmek fiyatının değişmemesi yönünde birlikte karar alındığını açıkladı.

İstanbul’da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak hem Esnaf Odaları hem de Ticaret Odası’nın yapmış olduğu toplantılar neticesinde bir karara varıldığını hatırlatan Şahin, “Şu sonuca varılmıştır. Öncelikle İstanbul’da 2016’nın başından beri 250 gramlık ekmek 1,25 TL idi. Yani 125 kuruştu. Bugün de hâlâ yine 250 gramlık ekmek 125 kuruş olmaya devam ediyor. Bu noktada baktığımızda 250 gramlık ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:35
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. fırıncılar
  4. ekmek zammı
  5. İstanbul Valisi Vasip Şahin
  6. ekmek fiyatı
  7. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  8. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç
  9. İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Elmas
  10. Esnaf Odaları
  11. Ticaret Odası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen anlar!
    1. Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen..
    2. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    3. Bu kış PKK’nın son kışı olacak
    4. Skandal karar! 7 yaşındaki çocuğa..
    5. Fuat Oktay'dan hain saldırıya ilişkin..
    6. Cesur köpek 'CESUR', hayatlarını..
    7. Kartal Belediyesi'nde yine skandal
    8. Yıllar önce yurt dışına kaçırıldılar!..
    9. Sefalet içinde uçak hediye eden..
    10. Pakistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
    11. Adana'da insanlık öldü dedirten hareket!
    12. Mehmet Sait Sürer isimli terörist..
    13. Dalında satılan "Hicaz narı" çiftçiyi..
    14. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Çin'e..
    15. Mustafa Aksu: Yurt dışından gelen..
    16. Kırmızı Kategoride aranan terörist..
    17. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu..
    18. Mahkeme kararını verdi! Naim..
    19. Bakan Pekcan’dan kredi müjdesi
    20. TSK'nın yükünü artık 'SEYİT' taşıyacak
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!