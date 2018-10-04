“Zam yapıyoruz demek etik değil”

MUHAMMET KUTLU /ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekmeğe zam yapmaya kalkan fırıncılara tepki gösterdi. Bakan Pakdemirli, Ticaret Bakanlığı’nın zamma müdahalesini desteklediğini belirterek “Aslında fırıncılarımız yüzde 20-25 oranında gizli bir zam yaptı. Bu yüzde 20-25 civarında bir zamdı. Ama hemen ertesi günü çıkıp ‘Biz zam yapıyoruz’ demesini olumlu karşılamıyorum, etik de karşılamıyorum” dedi.

"Buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok"

Pakdemirli, “Bizim ana görevimiz üreticiyi korumak, diğeri tüketiciyi enflasyona ezdirmemek. Bu zor denklemi özellikle bu dönemde çözüyor olmamız lazım. Biz her konuda hem denetim hem de sektör paydaşlarıyla her türlü görüşmeyi yapıyoruz. TMO olarak bir görev görüyorum, bin 100 TL’den piyasaya un veriyoruz. Piyasanın maliyetlerini epey azaltıyor. 2 milyon tonun üzerinde bir stoğumuz var. Buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok. İhaleye çıktığımız duyulduğunda buğdayla ilgili fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi un fiyatlarında da bir iyileşme bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da fiyat sabit

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde 1 lira 25 kuruşa satılan ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Elmas ile birlikte yaptığı açıklamada, ekmek fiyatının değişmemesi yönünde birlikte karar alındığını açıkladı.

İstanbul’da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak hem Esnaf Odaları hem de Ticaret Odası’nın yapmış olduğu toplantılar neticesinde bir karara varıldığını hatırlatan Şahin, “Şu sonuca varılmıştır. Öncelikle İstanbul’da 2016’nın başından beri 250 gramlık ekmek 1,25 TL idi. Yani 125 kuruştu. Bugün de hâlâ yine 250 gramlık ekmek 125 kuruş olmaya devam ediyor. Bu noktada baktığımızda 250 gramlık ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok” diye konuştu.