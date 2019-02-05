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Zam şampiyonu ‘Çarli’

Enflasyonun ateşi ocak ayında da düşmezken, zam şampiyonu yüzde 88 zam ile çarliston biber oldu.

05 Şubat 2019 Salı 12:13
Zam şampiyonu ‘Çarli’

Enflasyonun ateşi ocakta da düşmedi. Fiyat artışına gıda harcamalarındaki artış damgasını vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış oldu. Ocakta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 3,1 ile konut izledi.

Yıllık değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Ocakta endekste kapsanan 418 maddeden 21’nin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Türkiye’de ocakta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,17 ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” oldu. En düşük fiyat artışı ise yüzde 17,28 ile “Ankara” bölgesinde gerçekleşti.

Çarliston bibere yüzde 88 zam

-Çarliston biber   87,87

-Patlıcan             80,94

-Ispanak             67,63

-Sivri biber          63,84

-Taze fasulye      53,31

-Salatalık            44,31

-Domates            38,75

-Havuç                36,03

-Kabak                28,41

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:13
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Enflasyon
  5. Fiyat artışı
  6. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  7. TÜFE
  8. çarliston biber
  9. Patlıcan
  10. Ispanak
  11. Sivri biber
  12. Taze fasulye
  13. Salatalık
  14. Domates
  15. Havuç
  16. Kabak

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